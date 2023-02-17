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Спустя 10 дней из-под завалов в Турции вытащили 12-летнего мальчика

Спустя 10 дней из-под завалов в Турции вытащили 12-летнего мальчика

12-летнего ребенка вытащили из-под завалов в провинции Хатай (Турция) спустя 260 часов после землетрясения,сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканалTRT Haber.

"260-й час... Ребенок был извлечен живым из-под завалов в Хатае", - передал телеканал.

Агентство Anadolu уточняет, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 12-летнего ребенка в районе Антакьи.

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