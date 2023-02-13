Спустя 158 часов в Турции из-под завалов достали 3-летнего ребенка

Поисково-спасательный отряд вызволил 3-летнего ребенка из-под обломков разрушенного землетрясением дома в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что малыш был спасен спустя 158 часов после землетрясения. Ребенок госпитализирован.

Кроме того, на 151-м часу после стихийного бедствия спасатели извлекли из-под обломков 9-этажного здания 4-летнего ребенка, он направлен в больницу.

В провинции Газиантеп на юге Турции спустя 170 часов после землетрясения из-под завалов спасли 40-летнюю женщину. Она была заблокирована под бетонными плитами первого этажа разрушенного 5-этажного жилого здания. Ей оказали первую помощь и госпитализировали.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7,5. Число жертв природной катастрофы в стране достигло 29 605, ранены 147 934 человека. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур.