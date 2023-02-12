Спустя 6 дней после землетрясения в Турции продолжается поисковая операция, а Запад чудит

В Турции продолжается разбор завалов. Поисковая операция в стране не прекращается, и даже на шестые сутки приходят сообщения о выживших. В Хатае спасатели вытащили из-под завалов двух девочек и мужчину (на его вызволение понадобилось около пяти часов). В другом районе спасли младенца. Ребенок, которому всего 22 дня, провел под руинами пять суток, но выжил.

Тем временем из Европы и США для жителей Турции доставлена весьма странная гуманитарная помощь. Ранее волонтеры озвучили список того, что действительно необходимо пострадавшим. (Их число на данный момент выросло до 80 тысяч, а погибших уже свыше 24 тысяч). Но европейцы и американцы очень своеобразно понимают, что вторично, а что первостепенно. В Турцию Запад отправил… откровенные наряды, нижнее белье, обувь на каблуках. Причем качество вещей оставляет желать лучшего. Видимо, так на просвещенном Западе выглядит самое необходимое.