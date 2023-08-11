Спустя почти полвека Россия запустила миссию на Луну

В России дан старт лунной миссии. Автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли. Запуск был осуществлен с космодрома Восточный.

На данный момент станция благополучно выведена на траекторию перелета к цели. Ее выход на окололунную круговую орбиту должен состояться 16 августа, а посадка на поверхность спутника Земли - 21 августа."Луна-25" будет вести научные исследования около года. Основной задачей миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.