Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии

Спутник лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Об этом сообщил телеканал NHK.



Япония в последние годы уделяет большое внимание проблеме космического мусора. По данным JAXA, на орбите Земли в общей сложности вращается не менее 20 тыс. искусственных объектов диаметром более 10 см.



