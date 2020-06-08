Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии

Спутник лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Об этом сообщил телеканал NHK.

Япония в последние годы уделяет большое внимание проблеме космического мусора. По данным JAXA, на орбите Земли в общей сложности вращается не менее 20 тыс. искусственных объектов диаметром более 10 см.

