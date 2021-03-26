"Спутник V" расколол Евросоюз

Тем временем Еврокомиссия пошла против интересов людей и не хочет регистрировать российскую вакцину "Спутник V". Так еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что "Спутник V" Евросоюзу не нужен и им хватает других препаратов. Тем не менее, вакцинация буксует не только из-за долгих согласований, но и из-за недоверия европейцев, например, к AstraZeneca. Германия открытым текстом призвала Еврокомиссию все же начать переговоры о закупке российской вакцины. А французская газета Le Figaro пишет, что отказ признать за европейцами право использовать иностранные вакцины вновь говорит о том, что идеологический фанатизм ставится выше здоровья населения.