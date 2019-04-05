ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сразу четыре европейских спутника связи успешно вывела на орбиту ракета "Союз"

Запуск проходил с космодрома во Французской Гвиане. Разгонный блок доставил аппараты на расчетную высоту около 8 тысяч километров. Они пополнят среднеорбитальную систему, которая обеспечивает стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах (это около 3 миллиардов человек). Благодаря более близкому расположению спутников к Земле задержка в передаче сигнала сократилась в три раза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все