Сразу четыре европейских спутника связи успешно вывела на орбиту ракета "Союз"

Запуск проходил с космодрома во Французской Гвиане. Разгонный блок доставил аппараты на расчетную высоту около 8 тысяч километров. Они пополнят среднеорбитальную систему, которая обеспечивает стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах (это около 3 миллиардов человек). Благодаря более близкому расположению спутников к Земле задержка в передаче сигнала сократилась в три раза.