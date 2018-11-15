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Сразу два британских министра подали в отставку

Им не понравилась сделка, которую приняли ЕС и Туманный Альбион. Прошения Терезе Мэй поступили от министра по делам Северной Ирландии и министра по вопросу Brexit. Они не согласны с решением по Северной Ирландии, а также с тем, что Евросоюз имеет право вето на выход Соединенного Королевства из объединения. Кстати, против документа выступает треть членов правительства, которые намерены сегодня выразить вотум недоверия премьеру.

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