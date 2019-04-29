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Сразу два ЧП зафиксированы в аэропортах Лондона

Возле Хитроу возник сильный пожар. Ему предшествовала серия взрывов. По словам очевидцев, загорелась старая угольная шахта, расположенная прямо возле воздушной гавани. На тушение огня потребовались силы десятков спасателей.

А в Гатвике вновь заметили подозрительный дрон. Беспилотник появился рядом с одним из самолетов. Было принято срочное решение - перенаправить десятки рейсов в другие авиагавани.

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