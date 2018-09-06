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Сразу два инцидента с карантином пассажиров самолетов произошли в аэропортах США и Франции

В воздушной гавани Нью-Йорка изолировали лайнер "Эмирэйтс" из Дубая. На его борту около ста пассажиров начали кашлять и почувствовали жар. На данный момент 19 человек госпитализированы. Остальных отпустили. Аналогичный инцидент - на юге Франции в аэропорту города Перпиньян. Там пассажиры из Алжира были изолированы, когда у экипажа возникло подозрение, что один из детей в салоне болен холерой. Другие подробности пока не сообщаются.

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