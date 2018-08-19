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Сразу два мощных землетрясения зафиксировали геологи

Толчки магнитудой 8,2 сотрясли Фиджи. По предварительным данным, пострадавших и разрушений, а также угрозы цунами нет.

Неспокойно вновь на индонезийском острове Ломбок. Толчки магнитудой 6,3 произошли на северном побережье. Напомним, ровно две недели назад подземная стихия здесь унесла 400 жизней.

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