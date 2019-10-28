Сразу несколько регионов России попали под удар ураганов

В Новгородской области без света остались почти 9 000 человек. Порывы ветра местами достигали 27 метров в секунду. Повалены десятки деревьев. В Псковской области обесточены тысячи домов. Последствия стихии ликвидируют и в Тверской области. Там жители нескольких населенных пунктов остались и без электричества, и без воды.