Сразу несколько ураганов приближаются к США

Шторм "Имельда" приближается к берегам Техаса. Стихия несет с собой сильные осадки и в прибрежные районы Луизианы. В Атлантическом океане также бушует ураган "Умберто". Сейчас он около Багамских островов, которые недавно пострадали от мощнейшего шторма "Дориан".