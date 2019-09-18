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Сразу несколько ураганов приближаются к США

Шторм "Имельда" приближается к берегам Техаса. Стихия несет с собой сильные осадки и в прибрежные районы Луизианы. В Атлантическом океане также бушует ураган "Умберто". Сейчас он около Багамских островов, которые недавно пострадали от мощнейшего шторма "Дориан".

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