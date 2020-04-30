Сразу шесть клинических испытаний вакцины против коронавируса проводят во всем мире

ВОЗ отмечает, что это историческая скорость работы по созданию подобного лекарства. Крупнейшие испытания проводят в Оксфордском университете Британии. Они включают в себя комбинирование пяти уже известных лекарств, например, от СПИДА и малярии. Испытания проводятся в 170 больницах страны и затрагивают 8 000 пациентов. О начале глобальных тестов лекарств от COVID-19 объявила и ВОЗ. Эти испытания набрали уже более 1 200 добровольцев. К слову, во Всемирной организации здравоохранения выразили надежду, что такими быстрыми темпами вакцина может появиться ранее предполагаемых сроков.