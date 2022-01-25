ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сразу три страны Центральной Азии остались без электричества

Сразу три страны Центральной Азии и миллионы местных жителей остались без электричества. Из-за отключения энергии не работали светофоры и электротранспорт в столицах Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В Ташкенте остановилось метро. На крупном узбекском горнолыжном курорте люди застряли на фуникулере. К счастью, подачу электричества оперативно восстановили и вмешательство спасателей не потребовалось.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все