Сразу три страны Центральной Азии остались без электричества

Сразу три страны Центральной Азии и миллионы местных жителей остались без электричества. Из-за отключения энергии не работали светофоры и электротранспорт в столицах Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В Ташкенте остановилось метро. На крупном узбекском горнолыжном курорте люди застряли на фуникулере. К счастью, подачу электричества оперативно восстановили и вмешательство спасателей не потребовалось.