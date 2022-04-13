Среди сдавшихся в плен морпехов ВСУ оказался британский наемник Айден Айсли

Российские военные продолжают вытеснять украинские войска из Мариуполя. Идут бои за левобережный район города и завод "Азовсталь". В интернете публикуют кадры задержания переодетых в гражданскую одежду военных. Их в последнее время появилось очень много на выходах из промзоны, где засели боевики. Не обходится без иностранных наемников.



Среди более тысячи сдавшихся в плен морпехов ВСУ оказался и британский наемник Айден Айсли. Его семья настаивает, что Айсли - кадровый рабочий украинской армии. Россия тем временем заявляет: ситуация в Украине усугубляется притоком наемных боевиков, а их вербовкой занимаются украинские диппредставительства.

