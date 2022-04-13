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Среди сдавшихся в плен морпехов ВСУ оказался британский наемник Айден Айсли
Российские военные продолжают вытеснять украинские войска из Мариуполя. Идут бои за левобережный район города и завод "Азовсталь". В интернете публикуют кадры задержания переодетых в гражданскую одежду военных. Их в последнее время появилось очень много на выходах из промзоны, где засели боевики. Не обходится без иностранных наемников.
Среди более тысячи сдавшихся в плен морпехов ВСУ оказался и британский наемник Айден Айсли. Его семья настаивает, что Айсли - кадровый рабочий украинской армии. Россия тем временем заявляет: ситуация в Украине усугубляется притоком наемных боевиков, а их вербовкой занимаются украинские диппредставительства.
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