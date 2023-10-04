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Среди жертв страшной автокатастрофы в Венеции туристы из Украины и Германии
В Венеции объявлен траур по жертвам страшной автокатастрофы.
Автобус с туристами упал с эстакады на высоте 30 метров прямо на электрические провода и загорелся. Погиб 21 человек, в том числе двое детей, еще 18 получили травмы. Среди жертв туристы из Украины и Германии.
К сожалению, среди пострадавших есть дети. Я видел две детские коляски. Я увидел маленькую девочку и подростка. Может быть, в больнице есть и другие. Сейчас полиция проводит расследование и опознание, идентифицированы несколько украинцев.
По одной из версий, причиной трагедии могло стать внезапное недомогание водителя. По другой - возгорание в автобусе. Пассажиры ехали в кемпинг, до которого им оставалось всего несколько минут.
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