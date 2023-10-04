Среди жертв страшной автокатастрофы в Венеции туристы из Украины и Германии

К сожалению, среди пострадавших есть дети. Я видел две детские коляски. Я увидел маленькую девочку и подростка. Может быть, в больнице есть и другие. Сейчас полиция проводит расследование и опознание, идентифицированы несколько украинцев.

Марио Луонго, командир пожарной службы (Венеция, Италия)