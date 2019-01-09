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Средний счет за двухкомнатную квартиру в спальном районе Риги летом составляет 120 евро, а зимой - 160
Латвия - государство европейское. Но, как и во многих странах бывшего Советского Союза, ЖКХ здесь относится в основном ко второй половине прошлого века. Жилой фонд изрядно обветшал, а про обслуживание домов и инфраструктуры активно стали говорить только в последние годы. Кто это делает лучше - муниципальные или частные компании?
Сюжет нашего собственного корреспондента в Латвии Дарьи Третинко. Районы, кварталы, жилые массивы, дома и квартиры - все это требует обслуживания и управления, или, говоря языком местных коммунальщиков, "обхозяйствования". И это ясно всем. А вот понятие "хозяин" порой вызывает вопрос, причем скорее не юридический, а психологический.
Наталья Антонова представляет общественную организацию, объединившую людей, волнующихся за собственные жилища и вопросы с этим связанные. Большая часть работы Натальи - просветительская.
Сервис по обслуживанию в Латвии предоставляют как муниципальные компании, так и частные. Средняя стоимость у всех почти одинаковая - около 50 евроцентов за квадратный метр. Разница в другом. Айвар Гонтарев сейчас возглавляет крупнейшую в Балтии муниципальную обсуживающую компанию. Но еще полтора года назад он руководил такой же частной. Ему есть с чем сравнивать.
Отсутствие оперативности, а вопросы все же решаются, компенсируется тем самым надзором. Любой житель через Интернет может обратиться или к руководителю компании, или напрямую к мэру города. Реакция будет незамедлительной. Частные компании предлагают другую, не менее важную преференцию.
Средний счет за двухкомнатную квартиру с учетом телефона, Интернета и телевиденья в спальном районе Риги летом составляет 120 евро, а зимой - 160. При этом официальная минимальная зарплата в стране 430 евро. Так что, тратя порой на это (Саласпилс) почти треть своего дохода, латвийцы все чаще становятся более ответственными к своей собственности.
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