Средний счет за двухкомнатную квартиру в спальном районе Риги летом составляет 120 евро, а зимой - 160

Латвия - государство европейское. Но, как и во многих странах бывшего Советского Союза, ЖКХ здесь относится в основном ко второй половине прошлого века. Жилой фонд изрядно обветшал, а про обслуживание домов и инфраструктуры активно стали говорить только в последние годы. Кто это делает лучше - муниципальные или частные компании?

Сюжет нашего собственного корреспондента в Латвии Дарьи Третинко. Районы, кварталы, жилые массивы, дома и квартиры - все это требует обслуживания и управления, или, говоря языком местных коммунальщиков, "обхозяйствования". И это ясно всем. А вот понятие "хозяин" порой вызывает вопрос, причем скорее не юридический, а психологический.





Наталья Антонова представляет общественную организацию, объединившую людей, волнующихся за собственные жилища и вопросы с этим связанные. Большая часть работы Натальи - просветительская.



Сервис по обслуживанию в Латвии предоставляют как муниципальные компании, так и частные. Средняя стоимость у всех почти одинаковая - около 50 евроцентов за квадратный метр. Разница в другом. Айвар Гонтарев сейчас возглавляет крупнейшую в Балтии муниципальную обсуживающую компанию. Но еще полтора года назад он руководил такой же частной. Ему есть с чем сравнивать.





Отсутствие оперативности, а вопросы все же решаются, компенсируется тем самым надзором. Любой житель через Интернет может обратиться или к руководителю компании, или напрямую к мэру города. Реакция будет незамедлительной. Частные компании предлагают другую, не менее важную преференцию.



