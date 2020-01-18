Средний Запад США накрыло снежной бурей

Средний Запад Соединенных Штатов Америки под ударом мощной зимней бури. В Северной Калифорнии в горах сошли лавины. Один человек погиб. В аэропортах Чикаго отменены сотни авиарейсов. В эпицентре циклона порывы ветра достигают 53 метров в секунду. Из-за непогоды в штатах Вашингтон и Невада движение транспорта на скоростных трассах практически остановлено. Временно были закрыты многие школы и офисы. На озере Тахо выпало около 60 сантиметров осадков.