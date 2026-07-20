Средняя цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон

В США средняя цена бензина вновь дошла до отметки 4 доллара за галлон (3,79 литра), пишет ТАСС со ссылкой на данные национальной автомобильной ассоциации (AAA).

По состоянию на 20 июля средняя цена галлона бензина марки Regular составляет 4 доллара. Стоимость галлона дизельного топлива достигла 5,1 доллара. Для сравнения: в начале июля средняя цена бензина составляла 3,84 доллара за галлон, а дизельного топлива - 4,81 доллара.

Самый дорогой бензин зафиксирован в штате Калифорния, где стоимость галлона достигла 5,49 доллара. Стоимость бензина существенно выше среднего по стране фиксируется на всем западном побережье США, а также в штатах Аляска, Иллинойс, Нью-Йорк и Пенсильвания.

Исторический максимум средней стоимости бензина в США был зафиксирован в июне 2022 года, когда цена одного галлона превысила 5 долларов.

Фото: magnific.com