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Средняя цена на дизель в США достигла рекорда

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В США средняя стоимость дизельного топлива впервые превысила отметку в 6 долларов за галлон. По данным сервиса GasBuddy, новый рекорд зафиксирован всего через неделю после предыдущего пика в 5,85 долларов. Всего за год дизель подорожал более, чем на два доллара.

Аналитики предупреждают: этот скачок неизбежно разгонит инфляцию, так как стоимость топлива заложена в ценники большинства товаров из-за расходов на сельхозтехнику и грузовые перевозки.

Разделы:

В миреСША

Теги:

топливоСША
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