Средняя цена на дизель в США достигла рекорда

В США средняя стоимость дизельного топлива впервые превысила отметку в 6 долларов за галлон. По данным сервиса GasBuddy, новый рекорд зафиксирован всего через неделю после предыдущего пика в 5,85 долларов. Всего за год дизель подорожал более, чем на два доллара.

Аналитики предупреждают: этот скачок неизбежно разгонит инфляцию, так как стоимость топлива заложена в ценники большинства товаров из-за расходов на сельхозтехнику и грузовые перевозки.