Срочная эвакуации во Франции

Лесные пожары на юго-востоке страны охватили 250 гектаров лесов и кустарников, четверть уже выгорела. Ситуация осложняется сильным ветром, огонь разносится со скоростью 70 километров в час. Пламя надвигается и на побережье популярной у туристов коммуны Аржелес-сюр-Мер. Кемпинги там уже покинули около 3 тысяч человек.





