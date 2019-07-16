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Срочная эвакуации во Франции
Лесные пожары на юго-востоке страны охватили 250 гектаров лесов и кустарников, четверть уже выгорела. Ситуация осложняется сильным ветром, огонь разносится со скоростью 70 километров в час. Пламя надвигается и на побережье популярной у туристов коммуны Аржелес-сюр-Мер. Кемпинги там уже покинули около 3 тысяч человек.
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