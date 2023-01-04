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Срочная эвакуация в Калифорнии

На столицу штата Калифорнии обрушились мощные дожди. Зафиксированы многочисленные оползни. Повалены деревья. Порывы ветра достигают 100 километров в час. Десятки тысяч человек без электричества. Есть и первые жертвы.Для нескольких населенных пунктов штата действуют предупреждения о внезапных наводнениях.

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