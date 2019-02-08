Срочная эвакуация в Риме

Пассажирам пришлось покинуть аэропорт Чампино из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой войны. Боеприпасы нашли рабочие во время проведения земляных работ на территории гавани. В считанные минуты на место происшествия были вызваны саперы. Они извлекли из земли три бомбы, которые позже вывезли в специальный карьер для уничтожения. Во время обезвреживания все пребывающие рейсы были перенесены в другой римский аэропорт - Фьюмичино. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.



