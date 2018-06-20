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Срочный саммит по миграционному кризису созывают Меркель и Макрон
Он состоится до конца недели. Когда Италия наотрез отказалась принять гуманитарное судно с очередной группой беженцев, споры вокруг этой проблемы вспыхнули с новой силой. А в Германии возникла угроза раскола правящей коалиции. По данным международной организации по миграции, с начала года в Европу прибыло более 40 000 нелегалов, и больше всего мигрантов приняла на себя Италия - свыше 15 000. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Рим больше не может в одиночку эту проблему решать. Меркель безоговорочно поддерживает Конте. Миграционная политика Евросоюза полностью провалена. Это сейчас признают на всех уровнях в ЕС.
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