Срок полномочий украинской рады истек. Правда, во время действия военного положения полномочия продлеваются. Но указ о продлении военного положения был подписан Зеленским уже после того, как его собственные полномочия также де-юре истекли.



Пока легитимность Зеленского и рады признают пресловутые «западные партнеры», но теперь любые законы и договоренности с украинской стороной можно оспорить, более того, они сами способны от них отказаться. Поэтому о мирных переговорах с Киевом речи идти не может.