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Срок полномочий украинской рады истек - может ли теперь идти речь о мирных переговорах

Срок полномочий украинской рады истек. Правда, во время действия военного положения полномочия продлеваются. Но указ о продлении военного положения был подписан Зеленским уже после того, как его собственные полномочия также де-юре истекли.

Пока легитимность Зеленского и рады признают пресловутые «западные партнеры», но теперь любые законы и договоренности с украинской стороной можно оспорить, более того, они сами способны от них отказаться. Поэтому о мирных переговорах с Киевом речи идти не может.

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