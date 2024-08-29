3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Срок полномочий украинской рады истек - может ли теперь идти речь о мирных переговорах
Срок полномочий украинской рады истек. Правда, во время действия военного положения полномочия продлеваются. Но указ о продлении военного положения был подписан Зеленским уже после того, как его собственные полномочия также де-юре истекли.
Пока легитимность Зеленского и рады признают пресловутые «западные партнеры», но теперь любые законы и договоренности с украинской стороной можно оспорить, более того, они сами способны от них отказаться. Поэтому о мирных переговорах с Киевом речи идти не может.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все