Срыв перемирия: США атаковали свыше 80 иранских целей

Мир на Ближнем Востоке вновь на грани срыва. Центральное командование американских Вооруженных сил объявило о нанесении ударов по более чем 80 целям на территории Ирана.

Пентагон утверждает, что операция проведена с целью ликвидации иранских комплексов ПВО, радаров и 60 боевых катеров, якобы атаковавших ранее коммерческие суда в Ормузском проливе. Также Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти.

В свою очередь в Тегеране назвали действия Белого дома грубейшим нарушением Исламабадского меморандума о прекращении войны и возложили на правительство США всю полноту ответственности за опасные геополитические последствия, пообещав дать решительный ответ.

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