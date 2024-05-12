Срываем гриф "Секретно" с варшавской кампании и разбираемся, кому было выгодно убрать принца в Саудовской Аравии

Ближний Восток стал новой точкой преломления интересов глобальных игроков. Белый дом пытается сформировать в регионе антироссийскую коалицию и связать всех экономическими интересами. Вот только сил на это уже явно не хватает. Эпоха беспрекословного подчинения США уходит в прошлое.

Новое положение не только вызывает отчаяние, но и приводит к роковым ошибкам. Ближний Восток облетела новость о покушении на наследного принца Саудовской Аравии. Кому это выгодно, разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Друг Путина получил недвусмысленное послание. Новость о покушении на наследного принца Саудовской Аравии наделала много шума на Ближнем Востоке. Мухаммед ибн Салман известен нам по многочисленным роликам дружеских рукопожатий при встрече с Владимиром Путиным. Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают, и, скажем так, уверенно держат мир за "цену на баррель нефти". Видео с атакой на принца стало одним из самых обсуждаемых событий в регионе.

Утверждалось, что в ходе покушения погибло несколько сотрудников охраны, а сам принц лишь чудом смог выжить. В ходе детального изучения видео была установлена его реальная дата записи и в итоге выяснилось, что никакого отношения к атаке оно не имеет. При этом широко обсуждаемое событие заиграло куда более яркими красками. Все дело в больших деньгах и интересах глобальных игроков. На саммите большой двадцатки в сентябре 2023 года было объявлено о начале строительства нового транспортно-логистического коридора из Индии в Европу как раз через территорию Саудовской Аравии.

На конференции "Большой двадцатки" президент Байден, премьер-министр Моди, а также европейские и арабские лидеры объявили о планах создания логистического коридора, который протянется через Аравийский полуостров и Израиль. Это соединит Индию с Европой морским сообщением, железнодорожным транспортом, энергетическими трубопроводами и оптоволоконными кабелями. Этот коридор позволит обойти узкие места и значительно снизить стоимость товаров, связи и энергии для более чем 2 млрд человек. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Для Байдена это флагманский проект всей его президентской кампании и заявка на новый срок. Помимо всевозможных экономических выгод для всех игроков там заложены конкретные геополитические сверхзадачи. IMEC должен стать удавкой для китайского проекта "Один пояс, один путь" и брачными узами для Израиля и Саудовской Аравии. В, казалось бы, идеальный план вмешались неприличные обстоятельства. Внезапная крупномасштабная война на территории сектора Газа спутала все карты. Бедняга Блинкен натер язык, завязывая дипломатические шнурки вокруг ситуации в Палестине.

За последние шесть месяцев, начиная с 7 октября, были случаи, когда Израиль предпринимал действия, с которыми мы не согласны. Или Израиль двигался не так быстро, как нам хотелось бы, чтобы внести определенные изменения. И мы взаимодействуем с ними по этим вопросам, и мы пытаемся добиться улучшений, и мы будем продолжать пытаться делать это. Мэттью Миллер, представитель госдепартамента США

Наследный принц Саудовской Аравии последовательно настаивает на прекращения огня в секторе Газа и признании Палестинского государства. Вероятнее всего, это стремление является краеугольным камнем для начала полномасштабной реализации проекта по строительству логистического маршрута из Индии в Европу. Блинкен без толку сжег сотни литров казенного керосина, наматывая круги в Израиль и Саудовскую Аравию. Дошло до прямых угроз полностью прекратить поставки оружия и ввести санкции против батальона израильской армии "Нецах Иегуда". Послание второй стороне, Мухаммеду ибн Салману, оказалось куда более категоричным

Что ж, Блинкен совершил свою седьмую поездку на Ближний Восток с тех пор, как 7 октября началась война между Израилем и ХАМАС. И что он в первую очередь пытается сделать, так это добиться временного прекращения огня и освобождения заложников. Без этого все остальные части головоломки того, что администрация Байдена пытается расставить по местам: помощь в восстановлении Газы, решение о двух государствах, прогресс в отношениях между израильтянами и палестинцами. Ничего из этого не произойдет, если конфликт все еще будет бушевать. Брайан Катулис, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока