США 12-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

США уже 12-ю ночь подряд наносят удары по территории Ирана. Несколько мощных взрывов зафиксированы в районе города Сирик на побережье Ормузского пролива и в окрестностях Бушира, а также в городе Рамшир и в районе порта Бендер-Махшехр.

Атакован объект и у города Ахваз. Кроме того, власти провинции Хузестан сообщают об ударе американцев по территории у пограничного перехода на границе с Ираком. В результате два человека погибли.

В ответ Вооруженные силы Ирана атаковали американские базы в Кувейте. Армия эмирата сообщает об отражении ударов беспилотников силами ПВО.

Помимо того, сообщается об инцидентах на море. Вечером в среду, 22 июля, КСИР выпустил предупреждение о минировании южного маршрута Ормузского пролива. Тем не менее, три нефтяных танкера попытались пересечь его, не согласовывая это с Ираном. В итоге на одном из судов произошел взрыв и пожар, два других на полном ходу развернулись и отступили. Кроме того, йеменскими хуситами атакованы два саудовских танкера, пытавшихся пройти по Красному морю.