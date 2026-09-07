США активизировали усилия по прекращению войны в Украине

Вашингтон вновь активизирует дипломатические усилия по прекращению украинского конфликта. По информации Axios, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Киев заявили Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах еще до наступления зимы. Американские переговорщики рассчитывают в скором времени провести трехстороннюю встречу с участием США, России и Украины.

Джаред Кушнер, спецпосланник президента США:

"Знаете, когда мы вели переговоры в трехстороннем формате, нам со Стивом это нравилось гораздо больше. Все общались напрямую друг с другом. Нам не приходилось доказывать украинцам российскую позицию, а россиянам - украинскую. Все говорили между собой по-русски и обсуждали эти сложнейшие вопросы в очень дружественной атмосфере, и все это на русском языке. И я считаю, что это было продуктивно".

По данным СМИ, 7 сентября американский лидер заслушает отчет своих эмиссаров, после чего проведет телефонные переговоры сначала с Владимиром Путиным, а затем с Зеленским.

Тем временем в украинских СМИ активно обсуждаются предполагаемые пункты нового мирного плана Трампа. Среди них: полное прекращение огня, отвод украинских войск с Донбасса и части Запорожской области с возможным вводом контингента ООН, проведение выборов в Украине, а также ее официальный внеблоковый статус и ограничение численности армии.

Впрочем, официального подтверждения, что новый мирный план включает именно такие пункты, пока нет.