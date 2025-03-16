США атаковали позиции хуситов в Йемене

В Йемене назвали условие для начала переговоров с США. Руководство страны не начнет диалог с США, пока не даст ответ на бомбардировки Америки по их территории. Сегодня ночью американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

Дональд Трамп пообещал хуситам "ад, подобного которому они никогда не видели", если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов погиб как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог. А Трамп предупредил Иран, что ему необходимо немедленно прекратить поддерживать хуситов. Министр иностранных дел Ирана в ответ заявил, что у Вашингтона "нет полномочий" диктовать свою внешнюю политику. В общем ситуация накалена до предела.