США атаковали второй иранский танкер

Вооруженные силы США нанесли удар по иранскому танкеру в районе города Джаск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

По ее информации, экипаж танкера эвакуируют.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Вооруженные силы США атаковали иранский нефтяной танкер, находившийся в районе якорной стоянки у острова Харк.

Также, согласно данным телеканала Fox News, США атаковали цели у острова Харк и города Джаск в Иране.

"Высокопоставленные чиновники США сообщили Fox, что военные США нанесли удары по целям вблизи острова Харк и города Джаск. Среди целей были иранские нефтяные танкеры", - написала журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в соцсети X.