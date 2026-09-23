США, Дания и Гренландия подписали договор о расширении американского военного присутствия на острове

США, Дания и Гренландия подписали договор о масштабном расширении американского военного присутствия на острове.

Трехстороннее соглашение, заключенное на полях Генассамблеи ООН, закрепило за Вашингтоном право открыть в Гренландии две новые военные базы, а также предоставило американской авиации и флоту полную свободу передвижения в суверенном пространстве автономии.

Трамп объявил, что США получают "постоянный контроль" над безопасностью. Договор также накладывает вето на активность геополитических соперников Белого дома. Теперь ни одна страна, не входящая в НАТО, не имеет права разворачивать на острове контингент или осуществлять крупные инвестиции в инфраструктуру без разрешения Вашингтона. При этом соглашение оставляет за жителями Гренландии право самостоятельно определять политическое будущее острова и не предусматривает передачи территории Штатам.