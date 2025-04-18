Киев и Вашингтон утвердили меморандум о разработке украинских недр вообще и редкоземельных элементов в частности, документ подписали онлайн.



Как сообщили в Белом доме, официальный договор на этот счет будет заключен сторонами уже на будущей неделе, возможно, 24 апреля. Содержание соглашения в подробностях пока не известно.



Из утечек следует, что США становятся фактическими распорядителями украинского природного достояния, хотя конституция и объявляет украинский народ исключительным собственником недр страны.



СМИ также сообщали, что Киев признал долг за военную американскую помощь в сумме 100 млрд долларов: доходы от разработки недр будут поступать в некий фонд, из которого задолженность и будет погашаться.



Эксперты считают, что такой возврат займет десятки, если не сотни лет, на протяжении которых Украина распоряжаться своими недрами не сможет.