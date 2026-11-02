США добиваются поставок газа из России в Европу через Украину

США добиваются возобновления поставок российского природного газа в Европу через территорию Украины.

Как сообщает Wall Street Journal, эта инициатива является частью переговоров по заключению так называемого энергетического перемирия перед наступлением зимы.

План предусматривает продажу газа из России через американского посредника для обхода европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

Вашингтон также рассматривает возможное возобновление работы "Северного потока". И хотя лидеры крупнейших стран Европы заявили, что не заинтересованы в возобновлении поставок, Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах их позиция вскоре может измениться.