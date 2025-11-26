3.70 BYN
США, ЕС, Россия и Украина продолжают дипломатическую игру
Продолжается работа над мирным планом по Украине. Некий документ собирался привезти на согласование Дональду Трампу Зеленский, утверждая, что Киев согласен практически на все требования, кроме трех: отказ от НАТО, передачи территорий и сокращения армии.
Учитывая, что это главные пункты американского плана, Трамп уже заявил, что встретится с украинцем, когда тот полностью и окончательно одобрит документ.
Между тем Зеленский собирался приехать в Вашингтон уже завтра (27 ноября) и утверждал, что любые обмены территорий должны быть согласованы на очных переговорах, в которых примет участие он, Путин и Трамп.
Но Белый дом продолжает давить на Киев. Туда в ближайшие дни вновь прибудет министр армии и спецпосланник Трампа Дэниел Дрисколл. В Москву же на будущей неделе отправится другой спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф.