США, ЕС, Россия и Украина продолжают дипломатическую игру

Продолжается работа над мирным планом по Украине. Некий документ собирался привезти на согласование Дональду Трампу Зеленский, утверждая, что Киев согласен практически на все требования, кроме трех: отказ от НАТО, передачи территорий и сокращения армии.

Учитывая, что это главные пункты американского плана, Трамп уже заявил, что встретится с украинцем, когда тот полностью и окончательно одобрит документ.

Между тем Зеленский собирался приехать в Вашингтон уже завтра (27 ноября) и утверждал, что любые обмены территорий должны быть согласованы на очных переговорах, в которых примет участие он, Путин и Трамп.