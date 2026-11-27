Вашингтон готовит новый тарифный удар сразу по 14 крупнейшим экономикам мира. В Белом доме анонсировали введение импортных пошлин в размере от 15 до 20 %, а в случае срыва торговых переговоров ставки могут вырасти вдвое - до 40 %.

Свое решение американская администрация объясняет защитой внутреннего рынка и борьбой с так называемым перепроизводством и государственным субсидированием промышленности в странах-экспортерах.

Окончательный вердикт в США примут после публичных слушаний в конце января 2027 года.

Инициатива уже вызвала жесткую критику ключевых торговых партнеров. Резко осудили действия Белого дома в Пекине - там заявили, что США используют тему избыточных мощностей как предлог для протекционизма, который бьет по всей мировой экономике.

Хэ Ядун, официальный представитель Министерства коммерции КНР:

"Отдельные страны под предлогом так называемого перепроизводства занимаются протекционизмом, политизируют нормальную рыночную конкуренцию и используют вопросы промышленного развития как инструмент давления. Это не только не помогает решить их собственные структурные противоречия, но и подрывает стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, разгоняет мировую инфляцию, наносит ущерб интересам бизнеса и потребителей и создает долгосрочные системные риски для роста мировой экономики".

Не согласны с обвинениями Белого дома в перепроизводстве и в других столицах. Официальный протест выразили в Японии, а Евросоюз потребовал от Вашингтона соблюдать действующие торговые договоренности.