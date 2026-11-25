Вашингтон готовит новый удар в мировой торговой войне. Как сообщает Wall Street Journal, администрация Трампа собирается резко повысить импортные пошлины на товары из Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

В Белом доме заявляют, что зарубежные власти накачивают деньгами свои заводы и заваливают мировой рынок дешевой продукцией в ущерб производителям США.

Ограничения затронут большинство товаров, кроме стали, алюминия и автомобилей, которые уже обложены отдельными сборами. Для стран Евросоюза, Японии и Южной Кореи ставка составит до 15 %, а самый жесткий тарифный удар Вашингтон готовит по Пекину, причем новые сборы лягут поверх уже действующих 10-процентных пошлин.