Вашингтон готовит новые предложения по урегулированию конфликта в Украине. Об этом рассказала журналистам первая леди США.

Еще ранее, после успеха миссии в Алешках, Мелания Трамп выразила надежду, что до католического Рождества удастся заключить соглашение о приостановке боевых действий. Дональд Трамп также заявил о намерении добиться более масштабного прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Европа тем временем пытается не остаться в стороне от процесса урегулирования конфликта. Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией, которые предложил проводить на уровне советников государств. Их участниками, как предполагает Мерц, станут представители Украины, России, Европы и США.

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