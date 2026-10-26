США готовятся к эскалации и новым ударам по Ирану

США продолжают все более активную подготовку к возобновлению войны с Ираном. Пентагон приказал перевести на автономный режим свои базы в регионе. Видимо, Вашингтон ожидает, что в случае новых боевых действий весь регион погрузится в хаос и могут начаться перебои с водой, электричеством и продовольствием.

Кроме того, гражданам США, пребывание которых в регионе не является жизненно необходимым, рекомендовано покинуть Ближний Восток. Американские СМИ полагают, что эскалация конфликта неизбежна и Трамп уже принял решение. Единственный вопрос - не допустить, чтобы обострение началось до ноябрьских выборов в Конгресс. Сразу после их окончания удары по Ирану могут возобновиться.