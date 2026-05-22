3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
США готовятся к нанесению новых военных ударов по Ирану, сообщают американские СМИ
Делегации переговорщиков из Пакистана и Катара находятся в Тегеране, чтобы активизировать работу по соглашению об урегулировании конфликта Ирана и США, пишет The New York Times. Таким образом посредники пытаются избежать краха перемирия между Вашингтоном и Тегераном.
В американской прессе тем временем появились сообщения о том, что Соединенные Штаты готовятся к нанесению новых военных ударов по Ирану. Окончательное решение, по информации источников, еще не принято.
При этом некоторые представители американского военного ведомства и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные и последующий День поминовения.
Отложил все личные дела и президент США. Трамп рассказал, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына из-за государственных дел и останется в Вашингтоне. В свою очередь в Тегеране сообщили, что Иран и США не приблизились к заключению соглашения о прекращении конфликта.