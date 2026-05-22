США готовятся к нанесению новых военных ударов по Ирану, сообщают американские СМИ

Делегации переговорщиков из Пакистана и Катара находятся в Тегеране, чтобы активизировать работу по соглашению об урегулировании конфликта Ирана и США, пишет The New York Times. Таким образом посредники пытаются избежать краха перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В американской прессе тем временем появились сообщения о том, что Соединенные Штаты готовятся к нанесению новых военных ударов по Ирану. Окончательное решение, по информации источников, еще не принято.

При этом некоторые представители американского военного ведомства и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные и последующий День поминовения.



Отложил все личные дела и президент США. Трамп рассказал, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына из-за государственных дел и останется в Вашингтоне. В свою очередь в Тегеране сообщили, что Иран и США не приблизились к заключению соглашения о прекращении конфликта.