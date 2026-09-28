США готовятся к возможной операции на Кубе

Пентагон развернул экстренное планирование возможной военной операции в отношении Кубы. Как уточняет CBS News, военное командование США затребовало данные о готовности 6 типов подразделений.

Силы поддержки, включая инженерный, медицинский и батальон военной полиции, должны быть сформированы в течение ближайших 90-120 дней. На условиях анонимности чиновники Белого дома подтвердили, что скрытая мобилизация ведется с прямым расчетом на Остров свободы.

Трамп на недавнем выступлении в ООН в очередной раз предрек скорый распад кубинского правительства, однако позже поспешил смягчить риторику, заявив, что надеется заключить с Гаваной выгодную сделку без участия войск.