США готовятся к возможным масштабным перебоям в подаче электроэнергии. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пояснив, что администрация президента США "осуществляет инвестиции с целью подготовки к кризису".

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит американские базы на территории США к тому, чтобы они могли как минимум 90 дней работать в автономном режиме. Это сценарий на случай серьезного конфликта, который может нарушить цепочки поставок и вывести из строя электросети.

Сценарий рассматривается на фоне рекордного дефицита бюджета. В годовом выражении разрыв между доходами и расходами вырос на 120 млрд долларов, или на 42 %. В частности, траты на военные нужды выросли на 30 %.