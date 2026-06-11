США грозит топливный кризис

Топливный кризис в США может наступить уже нынешним летом. Руководители крупнейших американских нефтяных компаний предупредили Белый дом о неизбежном и резком скачке цен на бензин.

Государственные и коммерческие запасы сырья в стране стремительно истощаются. Согласно прогнозам экспертов, сокращение резервов способно поднять стоимость нефти более чем на 50 %. Ситуация усугубляется и рекордной инфляцией - показатель уже достиг отметки в 4 %.