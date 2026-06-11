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США грозит топливный кризис
Автор:Редакция news.by
Топливный кризис в США может наступить уже нынешним летом. Руководители крупнейших американских нефтяных компаний предупредили Белый дом о неизбежном и резком скачке цен на бензин.
Государственные и коммерческие запасы сырья в стране стремительно истощаются. Согласно прогнозам экспертов, сокращение резервов способно поднять стоимость нефти более чем на 50 %. Ситуация усугубляется и рекордной инфляцией - показатель уже достиг отметки в 4 %.
На этом фоне ухудшаются и настроения самих американцев: свыше 40 % респондентов не верят в перспективное будущее США.