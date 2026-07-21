США и Иран на пороге полномасштабной войны

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Не прошло и нескольких недель с момента подписания в июне "Меморандума о взаимопонимании", а Ближний Восток снова в огне. Перемирие сорвано, и США с Ираном вплотную приблизились к полномасштабной войне.

Удары наносятся уже какую ночь подряд, и, похоже, это только начало. Вашингтон бьет авиаударами по иранской инфраструктуре: под обстрел попали объекты КСИР, склады ракет и беспилотников, порты. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским базам в регионе и не собирается отступать.

Трамп уже заявил, что удары будут продолжены, а Пентагон, по данным СМИ, готовится к полномасштабной войне. США уже перебрасывают в Израиль дополнительные самолеты-заправщики, что может означать подготовку к более масштабной операции. Ситуация развивается по самому тревожному сценарию, при этом сам Израиль пока воздерживается от прямого участия в нынешней волне ударов, но предупреждает, что ответит всей мощью в случае попадания иранских ракет по своей территории. Обстановка накаляется с каждым часом. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

Ближневосточный конфликт продолжается пятый месяц и обрел устойчивость, которая вполне приемлема для всех активных его участников. Пассивных, которыми стали все земляне вообще, понятное дело никто ни о чем не спрашивает.

В режиме нынешней интенсивности противостояние может продолжаться сколь угодно долго, ресурсов на это хватит у всех. При этом американцы продолжают неуклонно превращать войну в бизнес-предприятие, в котором главное, прибыль должна превосходить затраты. Сперва Трамп аннулировал "Меморандум о взаимопонимании". Пока он действовал, стороны вовсю обменивались беспокоящими ударами. Однако, хотя документ никого ни к чему не обязывал, он всех слегка стеснял.

И вот Трамп объявил о начале новой войны. Закон позволяет президенту бесконтрольно вести боевые действия 60 дней. Потом использование войск и, главное, денежные потоки берет под контроль Конгресс. Соответственно, Трамп закончил войну, начатую 28 февраля, и с чистой совестью начал новую. Грядущие два месяца он будет царь, бог и воинский начальник. А в качестве бога он уже увидел, что это хорошо.

"Страна наша процветает, и мы скоро победим Иран. Победим их со дня на день, и жизнь станет еще лучше. Хотя и без того все было потрясающе. Я называю это военной операцией, но называйте, как хотите. Все было спланировано чудесно. Многие думали, что нефть подорожает до 350 долларов, а она стоит 79. Мы приняли пустяковые меры и, когда ситуация стабилизируется, нефть будет по 55 долларов. А, может, даже меньше", - заявил президент США Дональд Трамп.

В дни псевдоперемирия стороны времени зря не теряли. Пентагон перебрасывал на Ближний Восток самолеты-заправщики, самолеты-разведчики, а также пополнял боезапас. Восстановлением боевой мощи занимались и персы. По оценкам американской разведки, потенциал баллистики им восстановлен примерно на 70 % от довоенного. Иран вновь готов к затяжной кампании, которая зиждется на дальних ударах - ракетных и дроновых.

"Если атаки США продолжатся еще дня два-три, мы отдадим приказ о полномасштабных разрушительных ответных атаках. Иран перестанет ограничиваться лишь ответными действиями. Ни одна враждебная нам страна не будет чувствовать себя в безопасности, атакуя Иран", - подчеркнул советник рахбара Ирана генерал Мохсен Резаи.

Впрочем, война, похоже, продолжится в режиме "управляемой интенсивности". Накал первых дней конфликта не по силам ни одной из сторон. Речь не только об Иране, но и об американцах. Они уже истратили около половины ракетного боезапаса. Арсеналы придется пополнять до 2030 года, как минимум.

Ныне атаки стали точечными. Их цель - истощение противника. Американцы крушат мосты, нефтяные терминалы, железные дороги. Трамп явно ориентируется на данные своей разведки. Там считают, что экономическая ситуация в Иране быстро ухудшается и обещает выйти из-под контроля властей. Штаты намерены ждать этого, не только не расходуясь, но даже зарабатывая. Первоначально задумывали собирать с танкеров, проходящих через Ормуз, сбор, равный пятой части стоимости груза. Скажем, супертанкер везет нефти на 50 млн долларов, взимать собирались, соответственно, по 10 млн. От этой идеи Трамп пока отказался. Можно только представить, сколько отступного пообещали ему султаны Залива.

Пока механизм бизнес-войны не отлажен окончательно. Закрыть Ормуз для Ирана и открыть для остальных стран у американцев не очень получается. Пролив, фактически, просто заблокирован, эпизодические удары наносят по танкерам персы, а Штаты временами захватывают какие-то суда. Вдобавок, союзные иранцам хуситы обещают закупорить Красное море, после чего нефть Персидского залива для всего мира окажется надолго недоступной. Глобальной катастрофой это, как будто, не грозит. Нефтяной рынок оказался эластичнее, чем думали многие - цена барреля на бирже выросла незначительно. Но если на эластичность рынка Трамп может уповать, конструируя войну как бизнес, то вот в самих Штатах у него хватает проблем. В Конгрессе война с Ираном очень непопулярна, тут заблокировали военный бюджет, а он, между прочим, должен был составить 1,15 трлн и стать рекордным.

"Трамп не вправе развязывать бессмысленную войну, а также игнорировать единодушное требование конгрессменов о прекращении этой войны. Странно отказываться разъяснить американскому народу причины, стоимость и конечную цель этой войны и ждать, что Конгресс смиренно исполнит его требования", - отметил сенатор Чак Шумер.

Война в Заливе диктует новую нормальность, которая, похоже, установилась надолго, особенно, если американская разведка хоть самую малость ошиблась в оценках устойчивости иранской экономики. Миру следует привыкать к медленно, но неуклонно дорожающей нефти. Теперь ее цена и доступность всегда будут зависеть от американцев. Землянам надо привыкать к ограничениям на перелеты, на кондиционеры, на автомобильные поездки. В общем, война как государственный бизнес являет собой поистине новый уровень американского империализма. Такой системности, абсолютной отлаженности механизмов войны как инструмента наживы история еще не знала.