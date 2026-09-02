США и Иран обменялись мощными ударами

Ближний Восток захлестнула очередная волна военной конфронтации между США и Ираном. Американская авиация и беспилотники нанесли массированные удары по объектам вдоль всего южного побережья Ирана.

По заявлению Пентагона, атакованы базы КСИР, радары и ракетные установки. В иранском городе Кухестак ракета попала в жилой дом, где проходила свадьба: 4 человека погибли, десятки ранены. В ответ Иран осуществил залп баллистическими ракетами и дронами по военным базам США в Иордании, Бахрейне и Ираке. Сообщается, что большинство целей перехвачено.

При этом незадолго до ответной атаки Тегерана Трамп выступил с очередным ультиматумом, пообещав стереть Исламскую Республику с лица земли в случае если Иран осмелится на новые удары.