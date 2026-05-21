США и Иран согласовали финальный проект мирного соглашения

Соединенные Штаты согласовали с Ираном финальный проект мирного соглашения, сообщают арабские медиа. Посредником в сложных переговорах выступил Пакистан.

Появились, правда, также уточнения, что у сторон остаются разногласия по ряду существенных моментов, в частности, по поводу ядерной программы Ирана, а также производства им ракетного оружия. Однако прогресс в вопросе взаимного согласования позиций достигнут значительный.

Так, Иран, начал пропускать через Ормузский пролив танкеры. 21 мая этой водной артерией проследовали 30 кораблей - все они, по сообщениям Тегерана, уплатили заранее согласованный сбор.

Похоже, такая практика становится долгосрочной: американские военные считают, что флот США не сможет обеспечить свободу судоходства в Ормузе длительное время: это будет слишком дорого и, вдобавок, связано с серьезными рисками.