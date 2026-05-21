3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
США и Иран согласовали финальный проект мирного соглашения
Соединенные Штаты согласовали с Ираном финальный проект мирного соглашения, сообщают арабские медиа. Посредником в сложных переговорах выступил Пакистан.
Появились, правда, также уточнения, что у сторон остаются разногласия по ряду существенных моментов, в частности, по поводу ядерной программы Ирана, а также производства им ракетного оружия. Однако прогресс в вопросе взаимного согласования позиций достигнут значительный.
Так, Иран, начал пропускать через Ормузский пролив танкеры. 21 мая этой водной артерией проследовали 30 кораблей - все они, по сообщениям Тегерана, уплатили заранее согласованный сбор.
Похоже, такая практика становится долгосрочной: американские военные считают, что флот США не сможет обеспечить свободу судоходства в Ормузе длительное время: это будет слишком дорого и, вдобавок, связано с серьезными рисками.
Единственное, что омрачает перспективы возможного соглашения между сторонами, так это возросшая военная активность Израиля: бомбардировки Ливана и уничтожение там одного за другим населенных пунктов продолжаются. По официальным данным, опубликованным в Бейруте, с начала марта погибли более 3 тыс. граждан этой страны.