США и Иран возвращаются к переговорам: диалог стартует 3 августа

США и Иран возвращаются за стол переговоров. Как сообщил Дональд Трамп, диалог между Вашингтоном и Тегераном стартует сегодня во второй половине дня. По словам американского лидера, стороны согласовали контуры сделки по безопасности судоходства в Ормузском проливе. Следующим стратегическим этапом Белый дом видит заключение соглашения по ядерной программе Ирана.

Дональд Трамп:

"Что ж, прямо сейчас мы переходим к диалогу с ними в формате переговоров. Мы увидим, насколько они искренни. Я бы очень хотел, чтобы все получилось. Это позволит спасти множество жизней. И, честно говоря, убережет нас от колоссальной и совершенно ненужной растраты сил. Ведь на то, чтобы восстановить все разрушенное, ушли бы многие, многие годы. Да и то, если честно, сомневаюсь, что это вообще подлежало бы восстановлению".

Трамп также согласился отменить запланированный массированный удар по Исламской Республике по просьбе стран Ближнего Востока. Однако армия США может в любой момент возобновить атаки, если в этом будет необходимость.