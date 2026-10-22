США и Израиль готовят короткую, но мощную операцию в Иране

Ближний Восток оказался на грани нового военного столкновения. Соединенные Штаты и Израиль подготовили план возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщает The New York Times, план предполагает проведение короткой, но мощной операции. В качестве целей рассматриваются энергетическая инфраструктура Ирана, его ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал. США уже сокращают свой военный контингент на ближневосточных базах.

Также Госдеп готовит распоряжение об эвакуации части сотрудников и членов их семей из американских посольств в странах Персидского залива.



В ночь на 22 октября в Саудовской Аравии был атакован международный аэропорт в Даммаме: один человек погиб, восемь ранены. Кроме того, из-за атаки дрона на нефтепромысле Шайба погибли два работника.



В Иране тем временем прогремели взрывы в портовом городе Сирик, расположенном на побережье Ормузского пролива.