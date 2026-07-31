США и Израиль рассматривают сухопутную блокаду Ирана

Ближний Восток балансирует на грани новой эскалации. Вашингтон и Тель-Авив рассматривают возможность полной наземной блокады Ирана, информирует The Telegraph.

В материале уточняется, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют перекрыть сухопутные границы Исламской Республики, чтобы до максимума усилить экономическое давление. План предусматривает закрытие ключевых пограничных переходов, однако для этого США необходимо согласие соседей Тегерана - Ирака и Пакистана, которые не спешат поддерживать Белый дом.

Эксперты предупреждают о колоссальных рисках: любое государство, которое согласится сотрудничать с Вашингтоном, автоматически станет целью для жестких ответных ударов Ирана.

Фото: РБК